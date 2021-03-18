Real Madrid - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Real Madrid - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

18.03.2021 00:40 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:51
Real Madrid - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague maçında bugün Real Madrid - CSKA Moskova maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Real Madrid - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği THY Euroleague maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. THY Euroleague maçında, Real Madrid - CSKA Moskova maçı gerçekleşecek. Peki, Real Madrid - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

REAL MADRİD - CSKA MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Euroleague, Real Madrid - CSKA Moskova maçı, Madrid'da WiZink Center'da oynanacak. Real Madrid - CSKA Moskova maçı, beIN Sports 4 ve Bilyoner TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Digiturk 80, Kablo TV 23 üzerinden izlenebilecek.

REAL MADRİD - CSKA MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

THY Euroleague heyecanında 18 Mart Perşembe günü oynanacak Real Madrid - CSKA Moskova maçı, Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak.

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