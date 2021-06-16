Reaktif ne demek? TDK' ya göre reaktif kelimesinin anlamı nedir?

Kimya alanında kullanılan kelimelerden alan reaktif, günlük hayatımızda pek sık kullanmadığımız bir kelimedir. Daha çok yazılı kaynaklarda rastladığımız reaktif kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Reaktif ne demek? TDK' ya göre reaktif kelimesinin anlamı nedir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Kimya alanında kullanılan kelimelerden alan reaktif, günlük hayatımızda pek sık kullanmadığımız bir kelimedir. Daha çok yazılı kaynaklarda rastladığımız reaktif kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Reaktif ne demek? TDK' ya göre reaktif kelimesinin anlamı nedir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

REAKTİF NE DEMEK?

Kimyada ayıraç, reaktif, reajan veya reaktant belli bir bileşik ile karakteristik bir reaksiyona girebilen, ve bu sayede o bileşiğin varlığını hatta miktarını belirlemeye yarayan ve reaksiyondan ürün üretmeye yarayan bir bileşiktir. Analitik ayıraçlarin örnekleri arasında Fehling ayıracı ve Tollens ayıracı sayılabilir. Organik kimyada ayıraçlar birer bileşik veya karışım olabilirler, organik bir reaktanın değişime uğramasını neden olurlar. Organik ayıraçlara örnek olarak Collins ayıracı, Fenton ayıracı ve Grignard ayıracı gösterilebilirken katalizörler ayraç değildir.

TDK' YA GÖRE REAKTİF KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Reaktif, Fransızca'dan Türkçe'ye geçen bir kelimedir. Reaktif kelimesinin TDK' ya göre anlamı ise ayıraç, belirteç'tir.