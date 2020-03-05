Raya and the Last Dragon Filmi
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Raya and the Last Dragon Filmi

Raya and the Last Dragon filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Raya and the Last Dragon filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:57
Raya and the Last Dragon Filmi

Walt Disney'in yeni animasyon yapımının yönetmenliğini Paul Briggs ve Dean Wellins üstlenirken senaryosunu ise Lim kaleme alıyor. Orijinal seslendirmelerinde şimdilik Awkwafina ve Cassie Steele yer alıyorlar.

Yönetmen: Paul Briggs, Dean Wellins

Senaryo: Adele Lim

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Raya and the Last Dragon

Yapımcı Firma: Walt Disney Animation Studios

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 15.01.2021


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Kaynak: InterSinema.com

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