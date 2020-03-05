Raya and the Last Dragon Filmi
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Walt Disney'in yeni animasyon yapımının yönetmenliğini Paul Briggs ve Dean Wellins üstlenirken senaryosunu ise Adele Lim kaleme alıyor. Orijinal seslendirmelerinde şimdilik Awkwafina ve Cassie Steele yer alıyorlar.
Yönetmen: Paul Briggs, Dean Wellins
Senaryo: Adele Lim
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Raya and the Last Dragon
Yapımcı Firma: Walt Disney Animation Studios
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 15.01.2021
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Kaynak: InterSinema.com