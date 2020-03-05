Raya and the Last Dragon Filmi

05.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:57

Walt Disney'in yeni animasyon yapımının yönetmenliğini Paul Briggs ve Dean Wellins üstlenirken senaryosunu ise Adele Lim kaleme alıyor. Orijinal seslendirmelerinde şimdilik Awkwafina ve Cassie Steele yer alıyorlar.

Yönetmen: Paul Briggs, Dean Wellins

Senaryo: Adele Lim

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Raya and the Last Dragon

Yapımcı Firma: Walt Disney Animation Studios

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 15.01.2021



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Kaynak: InterSinema.com