Rauf Denktaş Köprüsü "Müze Köprü" oluyor
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Rauf Denktaş Köprüsü "Müze Köprü" oluyor

Rauf Denktaş Köprüsü 'Müze Köprü' oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, işlevsel olarak kullanışsız yapısıyla vatandaşların kullanmakta güçlük çektiği Rauf Denktaş Köprüsü için proje hazırlattı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, işlevsel olarak kullanışsız yapısıyla vatandaşların kullanmakta güçlük çektiği Rauf Denktaş Köprüsü için proje hazırlattı. Düzenlemenin hayata geçmesinin ardından Rauf Denktaş Köprüsü, "Müze Köprü" olarak kent halkıyla buluşacak

Örnek ve Aşağı Hisar Mahalleleri'ni birbirine bağlayan Rauf Denktaş Köprüsü'nde yenileme çalışması başlatıldı. Etüt Proje Müdürlüğü ekiplerinin tasarladığı projede, vatandaşların köprüyü rahatlıkla kullanabilmesi amacıyla 2 adet cam panaromik asansör projeye dahil edildi. Belediye ekipleri, vatandaşların Manavgat Irmağı'ın güzelliği eşliğinde manzarayı seyredebilmesi amacıyla, oturma bankları, peyzaj düzenlemeleri ve seyir terasları da tasarladı. Ayrıca Başkan Şükrü Sözen, köprü altında bulunan mevcut Kent Müzesi ile birlikte köprünün diğer ayağını da müze haline getirerek "Müze Köprü"yü kente kazandıracak. Manavgat'ın tarihini, kent halkı ve turistler ile buluşturacak olan proje, deniz ve Manavgat konseptine göre tasarlandı. Ayrıca Manavgat Belediyesi'nin, Rauf Denktaş Köprüsü altında bulunan Balıkhane yenileme çalışması da devam ediyor.

"Hayata dokunan projeler üretiyoruz"

Kent halkının sosyal yaşamına katkı sağlamak amacıyla Rauf Denktaş Köprüsü'nde yenileme çalışmaları başlattıklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hayata geçirdiklerini projelerin tamamının insan yaşamına katkı sunduğunu belirtti. Başkan Şükrü Sözen, " Irmak kenarlarımızda yaptığımız projelerimiz ile kent halkımıza yeni sosyal yaşam alanları oluşturduk. Manavgat Irmağı üzerinde bulunan Rauf Denktaş Köprüsü'nü daha işlevsel bir hale getirmek amacıyla yeniden tasarladık. Halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Projemizin hayata geçmesiyle birlikte köprümüzü "Müze Köprü" olarak hizmete sunacağız. Projemiz, şimdiden tüm vatandaşlarımıza ve kentimize hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Rauf Denktaş Köprüsü 'Müze Köprü' oluyor
Rauf Denktaş Köprüsü 'Müze Köprü' oluyor
Rauf Denktaş Köprüsü 'Müze Köprü' oluyor
Rauf Denktaş Köprüsü 'Müze Köprü' oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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