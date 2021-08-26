Rastgele zillere basıp, kapıyı açtırarak bisikleti çaldı
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Rastgele zillere basıp, kapıyı açtırarak bisikleti çaldı

Rastgele zillere basıp, kapıyı açtırarak bisikleti çaldı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de rastgele dairelerin zillerine basıp kapısını açtırdığı apartmanın giriş katındaki bisikleti çalan A.B. (27), yakalandı.

OSMANİYE'de rastgele dairelerin zillerine basıp kapısını açtırdığı apartmanın giriş katındaki bisikleti çalan A.B. (27), yakalandı. O anlar, binanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, 12 Ağustos'ta Alibeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletini park ettiği yerde bulamayan kişi, polise haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin 19 ayrı suç kaydı bulunan A.B. (27) olduğunu tespit etti. A.B., yapılan çalışmayla kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin elini kolunu sallayarak binaya geldiği, rastgele zillere basarak kapıyı açtırdığı ve ardından bisikleti alıp uzaklaştığı görüldü.


Rastgele zillere basıp, kapıyı açtırarak bisikleti çaldı
Rastgele zillere basıp, kapıyı açtırarak bisikleti çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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