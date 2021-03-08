Rasim Öztekin vefat etti! Rasim Öztekin kaç yaşında? Rasim Öztekin dizileri!

Rasim Öztekin vefat etti! Rasim Öztekin kaç yaşında? Rasim Öztekin dizileri! Rasim Öztekin sağlık sorunu! Rasim Öztekin kızı kim?

Rasim Öztekin vefat etti! Rasim Öztekin kaç yaşında? Rasim Öztekin dizileri!

RASİM ÖZTEKİN KİM?

Rasim Öztekin (14 Ocak 1959, İstanbul - 8 Mart 2021, İstanbul) Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretmiştir.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Youtube kanalından yayınlar yapmaktadır.