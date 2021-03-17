Rapçi Drake, Kim Kardashian'ın peşine düştü
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Rapçi Drake, Kim Kardashian'ın peşine düştü

17.03.2021 20:16 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:36

Rapçi Drake, Kanye West ile 7 yıllık evliliklerini noktalama kararı alan Kim Kardashian'ın peşine düştü. Ünlü isimle yakınlaşmak için her fırsatı kolladığı öğrenilen rapçinin, West ile Kardashian'a ithafen yazdığı şarkı yüzünden gerginlik yaşadığı biliniyor.

Kanye West ile 7 yıllık evliliklerini noktalama kararı alan Kim Kardashian'ın peşine West'in polemikli olduğu rapçi Drake düştü. Daha boşanma olayı gerçekleşmeden harekete geçen Drake, ünlü isme mesaj göndermeye başladı. Kardashian'la yakınlaşmak için her fırsatı kolladığı öğrenilen ünlü rapçi hakkında konuşan bir kaynak, "Drake, Kim'in Kanye'de ne bulduğunu hiçbir zaman anlayamadı" dedi. Aynı kaynak ayrıca, Drake'in, Kardashian için Kanye West'in doğru kişi olmadığı görüşünü saklamadığını da belirtti.

Rapçi Drake, Kim Kardashian'ın peşine düştü

KİM'İN PEŞİNDE KOŞUYOR

Ünlü rapçinin Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanacağı kesinleştikten sonra hiç vakit kaybetmeden Kim'e yaklaşmak için çaba göstermeye başladığını söyleyen kaynak, "Drake, kendisine tek bir söz söylemesi durumunda Kim ile görüşmeye hazır. Bunun da kısa zamanda gerçekleşeceği konusunda kendine güveniyor" ifadesinde bulundu. Ancak edinilen bilgiye göre, Kardashian'ın ilişkiye hazır olmadığı şu sıralar yalnızca eşi ile hızla boşanmak istediği kaydedildi.

ARALARINDAKİ GERİLİM YİNE KARDASHİAN'A DAYANIYOR

Öte yandan Drake ile Kanye West arasında uzun süredir devam eden bir çekişme olduğu biliniyor. 2018 yılına dayanan olayda, gerilimin sebebinin Drake'in In My Feelings adlı şarkısında yer alan "Kiki do you love me?" (Kiki beni seviyor musun?" sözleri Kim Kardashian'a ithafen yazdığı iddiaları oluşturuyor. Bu iddiaların ardından konuşan Kanye West, Drake'e sosyal medyadan yanıt vermişti. Fakat Drake sessiz kalınca gerilim daha da artmış, bunun üzerine West, Drake'in ortalığı karıştırmak için böylesine sessiz kaldığını savunmuştu.

Rapçi Drake, Kim Kardashian'ın peşine düştü
Rapçi Drake, Kim Kardashian'ın peşine düştü
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