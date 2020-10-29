Rangers - Lech Poznan maçı hangi kanalda? Rangers - Lech Poznan saat kaçta?
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Rangers - Lech Poznan maçı hangi kanalda? Rangers - Lech Poznan saat kaçta?

29.10.2020 14:28 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:31
Rangers - Lech Poznan maçı hangi kanalda? Rangers - Lech Poznan saat kaçta?

Rangers - Lech Poznan maçı müthiş bir heyecanla bekleniyor. Peki, Rangers - Lech Poznan maçı hangi kanalda? Rangers - Lech Poznan saat kaçta?

Rangers - Lech Poznan, UEFA Avrupa Ligi maçı 29 10 2020 günü Bein Sports beIN Connect, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

RANGERS - LECH POZNAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bein Sports beIN Connect Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Rangers-Lech Poznan Maçı 29 Ekim Perşembe günü oynanacak. Rangers-Lech Poznan Maçı 23:00'de başlayacak. Rangers ile Lech Poznan arasındaki UEFA Avrupa LigiMaçı Ibrox Stadyumu, Glasgow'da oynanacak.

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