Rangers - Lech Poznan maçı hangi kanalda? Rangers - Lech Poznan saat kaçta?
29.10.2020 14:28 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:31
Rangers - Lech Poznan maçı müthiş bir heyecanla bekleniyor. Peki, Rangers - Lech Poznan maçı hangi kanalda? Rangers - Lech Poznan saat kaçta?
Rangers - Lech Poznan, UEFA Avrupa Ligi maçı 29 10 2020 günü Bein Sports beIN Connect, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
RANGERS - LECH POZNAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Bein Sports beIN Connect Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Rangers-Lech Poznan Maçı 29 Ekim Perşembe günü oynanacak. Rangers-Lech Poznan Maçı 23:00'de başlayacak. Rangers ile Lech Poznan arasındaki UEFA Avrupa LigiMaçı Ibrox Stadyumu, Glasgow'da oynanacak.