Random ne demek? Random atmak nedir? Random gülmek ne anlama gelir?
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Random ne demek? Random atmak nedir? Random gülmek ne anlama gelir?

16.10.2020 09:09 | Son Güncelleme: 16.10.2020 09:18
Random ne demek? Random atmak nedir? Random gülmek ne anlama gelir?

Son dönemlerde sıkça kullandığımız kelimeler arasında random kelimesi de mevcuttur. Sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan random kelimesi nedir? İnsanlar bu kelimeyi ne için kullanır? Random kelimesi rastgele anlamını taşırken mesajlaşırken ne anlama geliyor? Random atmak, random gülmek ne demektir? Ne anlamlara gelir?

Son dönemlerde insanların sıklıkla kullandığı random rastgele anlamını taşıyor. Peki random atmak, random gülmek kişilerarası iletişimde ne anlama geliyor? İnsanlar araştırıp bu konu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor? Peki random atmak ve random gülmek ne anlama geliyor? Nasıl random atılır?

RANDOM NE DEMEKTİR? NE ANLAMA GELİR?

Random İngilizce bir kelimedir. Sosyal medyada mesajlaşırken sıkça kullanılır. Random kelimesinin sözcük anlamı 'rastgele' demektir. Klavyede rastgele kelimelere basarak çıkan harfleri karşımızdaki insana göndermektir. Rastgele seçilen harfleri kullanarak karşımızdaki kişiye göndermek, random gülmektir.

RANDOM ATMAK, RANDOM GÜLMEK NEDİR?

Eğlenceli bir durum veya olay karşısındaklavyede bulunan harflere herhangi bir anlam ifade etmeden rastgele bir şekilde basmaktır. Bu yapmanın anlamı büyük bir kahkaha attım demektir. Son zamanlarda kullanılan bu ifade kişilerin güldüğünü, kahkaha attığını gösterir. Örnek vermek gerekirse, 'afasdsfkgjhgklhfkljfdcjcvrht' şeklinde herhangi harflere basarak bu durumu ifade edebiliriz. Bu duruma da random gülmek, random atmak denir.

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