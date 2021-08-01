Randevusuz aşı yapılıyor mu? Aşı için randevu nasıl alınır? Aşı sırası kimde?
Koronavirüs aşı programında 18 yaş sınırına gelindi. Tüm Türkiye'de devam eden aşılama ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de randevu almadan aşı olup olamayacağı idi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaların ardından Randevusuz aşı yapılıyor mu? Aşı için randevu nasıl alınır? Aşı sırası kimde? Randevu almadan aşı olunuyor mu? sorularının yanıtları merak edildi. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...
Randevusuz aşı yapılıyor mu? sorusunun yanıtı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, randevu almadan aşı olunuyor mu? Aşı için randevu nasıl alınır? Aşı sırası kimde?
RANDEVUSUZ AŞI YAPILIYOR MU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini attığı tweetle rica etti. Koca, Sinovac'ta aksama olmadığını da belirtti.
Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Merhaba. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok." dedi.