Randevusuz aşı yapılıyor mu? Aşı için randevu nasıl alınır? Aşı sırası kimde?

Koronavirüs aşı programında 18 yaş sınırına gelindi. Tüm Türkiye'de devam eden aşılama ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de randevu almadan aşı olup olamayacağı idi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaların ardından Randevusuz aşı yapılıyor mu? Aşı için randevu nasıl alınır? Aşı sırası kimde? Randevu almadan aşı olunuyor mu? sorularının yanıtları merak edildi. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...