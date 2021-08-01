Randevusuz aşı yapılıyor mu? Aşı için randevu nasıl alınır? Aşı sırası kimde?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Randevusuz aşı yapılıyor mu? Aşı için randevu nasıl alınır? Aşı sırası kimde?

Randevusuz aşı yapılıyor mu? Aşı için randevu nasıl alınır? Aşı sırası kimde?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Koronavirüs aşı programında 18 yaş sınırına gelindi. Tüm Türkiye'de devam eden aşılama ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de randevu almadan aşı olup olamayacağı idi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaların ardından Randevusuz aşı yapılıyor mu? Aşı için randevu nasıl alınır? Aşı sırası kimde? Randevu almadan aşı olunuyor mu? sorularının yanıtları merak edildi. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

Randevusuz aşı yapılıyor mu? sorusunun yanıtı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, randevu almadan aşı olunuyor mu? Aşı için randevu nasıl alınır? Aşı sırası kimde?

RANDEVUSUZ AŞI YAPILIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini attığı tweetle rica etti. Koca, Sinovac'ta aksama olmadığını da belirtti.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Merhaba. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok." dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bülent Turan Haydar Aliyev Mustafa Şentop
Magazin Gülşen Ece Erken Diana Spencer Oğulcan Engin
Spor Eda Erdem Fatih Terim Hakan Reçber Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Randevusuz aşı yapılıyor mu? Aşı için randevu nasıl alınır? Aşı sırası kimde? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 17:38:02. #1.14#

title