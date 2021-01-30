Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç diziye veda mı ediyor?
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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç diziye veda mı ediyor?

30.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:02
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç diziye veda mı ediyor?

Ramo'nun 30'uncu bölümü 29 Ocak Cuma akşamı ekranlara geldi. Sibel'e düğün sürprizi yapan Ramo saldırıya uğrayan Cabbar'ın yanına gitmek zorunda kaldı. Düğünü basılan Ramo döndüğünde Sibel'i vurulmuş vaziyette buldu. Peki Sibel diziye veda mı ediyor? İşte detaylar...

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Ramo'nun merakla beklenen 30'uncu bölümü 29 Ocak Cuma akşamı ekranlara geldi.

BİR ANDA SALDIRIYA UĞRADI

Her bölümüyle izleyicisini ekran başlına kilitleyen Ramo'nun yeni bölümünde heyecan yine doruktaydı. Sibel'den habersiz bir şekilde düğün hazırlığı yapan ve Sibel'e sürpriz yapan Ramo, Cabbar saldırıya uğradığı için düğünü bırakıp Cabbar'ın yanına gitmek zorunda kalır.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELLİ OLACAK

Cabbar'ın yanından ayrılıp tekrar düğüne gelen Ramo gördüğü manzara karşısında şoke olur. Serdengeçenler Ramo'nun düğününe saldırmıştır. Ramo, Sibel'i karnından vurulmuş şekilde yerde bulur. Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç'in diziye veda edip etmeyeceği yeni bölümde ortaya çıkacak.

Kaynak: Snob Magazin

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