'Ramo'nun geri sayımında sona yaklaşıldı
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'Ramo'nun geri sayımında sona yaklaşıldı

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi 'Ramo' 14 Ocak'ta seyirciyle buluşuyor. Dizinin merak edilen afişi yayınlandı.

07.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:13
'Ramo'nun geri sayımında sona yaklaşıldı

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda 'ın oturduğu BKM'nin Show için hazırladığı iddialı dizi 'Ramo' seyirciyi yıllarca unutamayacağı bir hikayeyle buluşturmaya geliyor. 14 Ocak Salı akşamı seyirci ile ilk kez buluşacak dizide 'Ramo' karakterine can veren dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor. Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizi, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor.

Hikayesi, kadrosu ve yayınlanan tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran 'Ramo' kendine has üslubuyla seyirciyi etkisi altına alacak.

Kaynak: Bültenler
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