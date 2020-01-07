'Ramo'nun geri sayımında sona yaklaşıldı

07.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:13

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu BKM'nin Show TV için hazırladığı iddialı dizi 'Ramo' seyirciyi yıllarca unutamayacağı bir hikayeyle buluşturmaya geliyor. 14 Ocak Salı akşamı seyirci ile ilk kez buluşacak dizide 'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor. Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizi, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor.

Hikayesi, kadrosu ve yayınlanan tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran 'Ramo' kendine has üslubuyla seyirciyi etkisi altına alacak.

Kaynak: Bültenler