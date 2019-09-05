Ramo dizisi ne zaman başlayacak? Ramo konusu ve oyuncuları

05.09.2019 12:32

Mustafa Şevki Doğan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı Adana'da çekilecek Ramo dizisinin kadrosu neredeyse tamamlandı. 20 Eylül'de Show TV'de yayımlanmaya başlayacak Ramo dizisi fragmanı merak ediliyor. Ramo dizisi oyuncu kadrosu…

RAMO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'nin iddialı yapımlarından Ramo dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor. Dizi severler ise yeni projenin ne zaman başlayacağını merak ediyordu ve beklenen haber geldi. Ramo dizisi 20 Eylül'de Show ekranlarında yerini alacak.

OYUNCU KADROSU

Ramo dizisinin başrollerinde Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç yer alırken diğer oyuncular da, Görkem Sevindik, Ekin Koç ve Cemre Baysel olarak belirlendi. Yıldırım'ın partneri olarak Melisa Aslı Pamuk ya da Hazal Filiz Küçükköse isimleri düşünülürken, Esra Bilgiç 'Avukat Sibel' karakteri ile ekranlarda olacak. Burcu Cavrar da Cavidan karakteriyle dizi ekibinde yerini alacak.

RAMO DİZİSİ KONUSU

Fenomen haline gelen 'Sıfır Bir' internet dizisi, finale yakın bir zaman kala BluTV'ye geçmişti. Yine Adana'da geçecek Ramo dizisinin de tıpkı Sıfır Bir dizisi gibi bir konuyu ele aldığı iddia ediliyor.