Ramo dizisi ne zaman başlayacak? Ramo dizisi oyuncuları kimler? Ramo yeni sezon afişi yayınlandı mı?
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Ramo dizisi ne zaman başlayacak? Ramo dizisi oyuncuları kimler? Ramo yeni sezon afişi yayınlandı mı?

Show TV'de yayınlanan başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizisi Ramo dizisi ne zaman başlayacak? Ramo dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Ramo dizisi ne zaman başlayacak? Ramo dizisi oyuncuları kimler? Ramo yeni sezon afişi yayınlandı mı?
07.09.2020 16:42 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:47

Başrollerinde Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizisi Ramo yeni sezona hazırlanıyor. İlk sezonu Adana'da çekilen dizinin hikayesi artık İstanbul'da geçecek. Peki, Ramo dizisi ne zaman başlayacak? Ramo dizisi konusu nedir?

RAMO DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramo dizisi yeni oyuncu kadrosu ile yeni sezonda ekranlarda olacak. Ramo dizisi Eylül ayı itibariyle Show Tv ekranlarıınd aizleyicisini bekliyor.

RAMO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

BKM film imzalı, ilk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı aksiyon dram türünde dizidir. Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizi, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Ramo (Murat Yıldırım),

Ramo dizisi ne zaman başlayacak? Ramo dizisi oyuncuları kimler? Ramo yeni sezon afişi yayınlandı mı?

SİBEL (Esra Bilgiç),

Ramo dizisi ne zaman başlayacak? Ramo dizisi oyuncuları kimler? Ramo yeni sezon afişi yayınlandı mı?

HASAN (İlker Aksum),

YAVUZ (Yiğit Özşener),

BOZ (Görkem Sevindik),

FİDAN (İdil Fırat),

Ramo dizisi ne zaman başlayacak? Ramo dizisi oyuncuları kimler? Ramo yeni sezon afişi yayınlandı mı?

NECO (NECATİ),

HALEF (Rüzgar Aksoy)

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