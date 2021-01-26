Ramo kadrosuna Selim Erdoğan'ı dahil etti
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Ramo kadrosuna Selim Erdoğan'ı dahil etti

26.01.2021 22:02 | Son Güncelleme: 26.01.2021 22:40

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Ramo'ya ünlü oyuncu Selim Erdoğan dahil oldu. Uzun aranın ardından izleyiciye merhaba diyecek olan Erdoğan, dizide Korkut karakterine hayat verecek.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Ramo, bomba ismi daha kadrosuna dahil etti. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrolünü paylaştığı diziye katılan Selim Erdoğan, dizide Korkut karakterine hayat verecek. Uzun aradan sonra Korkut karakteriyle izleyici ile buluşacak olan Erdoğan'ı dizideki rolünde ne gibi tehlikelerin beklediği henüz netleşmiş değilken, hayranları büyük merak içinde.

Daha önce Cihangir Han karakterine hayat veren Olgun Şimşek ile Yavuz karakterine hayat veren Yiğit Özşener'in diziden ayrılmaları bomba etkisi yaratmış, diziyle ilgili pek çok senaryo ortaya çıkarmıştı.

Ramo kadrosuna bomba bir ismi daha dahil etti

SELİM ERDOĞAN KİMDİR?

1 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Selim Erdoğan, ilk kez 1996-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi adlı dizi ile ekrana geldi. Ardından 1996'da zengin kadrosu ve senaryosuyla hafızalara kazınan Eşkıya adlı sinema filminde rol aldı.

Sonrasında 2001'de Tatlı Hayat, 2002'de Azad ve Yarım Elma, 2003'te Alacakaranlık dizilerinde yer alan Selim Erdoğan,Duvara Karşı ve Vizontele Tuuba'da da bulundu.

Ramo kadrosuna bomba bir ismi daha dahil etti
Ramo kadrosuna Selim Erdoğan'ı dahil etti

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