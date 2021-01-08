Ramo Çilingir kimdir, kaç yaşında? Cevher Hikmet Güzey kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Ramo dizisinde Çilingir karakterini canlandıran Cevher Hikmet Güzey merak ediliyor. Ramo'da Fidan'ın ölümünden sonra sessizlik hakimdir. Ramo'ya Çilingir'in katılmasıyla heyecan artacaktır. Peki ama Ramo Çilingir kimdir, kaç yaşında? Cevher Hikmet Güzey kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Ramo dizisine yeni katılan Çilingir karakterinin gerçekte kim olduğu merak edilmektedir. Ramo'daki Çilingir karakteri Cevher Hikmet Güzey tarafından canlandırılmaktadır.

RAMO ÇİLİNGİR KİMDİR?

Ramo, geçtiğimiz bölümlerde Yavuz'un tuzağı nedeni ile halası Fidan'ı kaybetmişti. Halasının ölümünden kimin sorumlu olduğunu Sibel'den öğrenen Ramo büyük şaşkınlık yaşamıştı. Doğu'nun tuzağına takılan ve Sibel'i kurtarmak için kendi başına silah dayayan Ramo, Doğu'nun babası ortaya çıkınca tuzaktan kurtulmuştu. Ardından Sibel'den halasının ölüm sebebinin Yavuz olduğunu öğrendi. Halasının ölüm nedeninin Yavuz olduğunu öğrenince sinirlenen Ramo, intikam amacı ile Yavuz'un peşine düştü. Ramo, Yavuz'un yerini bulabilmek için Çilingir'den yardım istemeye karar verir.

RAMO ÇİLİNGİR

Cevher Hikmet Güzey kimdir kaç yaşında?

Cevher Hikmet Güzey,Sen Kimsin ve Halil Ibrahim Sofrası yapımları ile tanınmıştır. Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'da oyuncusudur. Çukurova Üniversitesi'de mezun oldu.2010 yılında Halil İbrahim Sofrası adlı dizide oynamıştır. Daha sonra Tolga Çevik'in hem senaristliğini yaptığı, hem de başrolde olduğu,2012 tarihinde vizyona giren Sen Kimsin adlı komedi filminde Emin karakteriyle rol almıştır.

Kollama dizisinde Atıf, Bez Bebek dizisinde ise deney yapan kimyageri canlandırdı. 2016 yılında Çıkmaz Sokak Çocukları adlı tiyatro oyununda,2018 yılında ise Harikalar Avlusu adlı tiyatro oyununda rol almıştır.

Şimdilerde Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun kadrosuna dahil olan Cevher Hikmet Güzey, dizide Çilingir karakterini canlandıracak.