Ramo canlı izle! Ramo SHOW TV canlı izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo full HD canlı izle!

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Diziseverlerin merakla beklediği Ramo bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ramo dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Ramo canlı izle, Ramo SHOW TV canlı izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Ramo canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun 36. Bölümünde; Ramo, büyük patronların dünyasına girmiştir artık. Kendisine verilen ilk görev, yüklü miktardaki bir parayı yurt dışına çıkarmaktır. Oysa bu küçük işler Ramo'nun umurunda bile değildir! Onun asıl amacı patronların kurduğu bu sistemi yerle bir etmektir. Hasan, Afet'in gönlünü yeniden kazanmaya ve onu eve dönmeye ikna etmeye çalışırken, Sibel de bambaşka bir maceranın içindedir; Doğu'nun annesini bulmaya çalışıyordur. Aynı amaçla hareket eden Nehir'le yolları kesişen Sibel'in başı büyük belaya girer.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo'nun 36. Bölümünde; Ramo, büyük patronların dünyasına girmiştir artık. Kendisine verilen ilk görev, yüklü miktardaki bir parayı yurt dışına çıkarmaktır. Oysa bu küçük işler Ramo'nun umurunda bile değildir! Onun asıl amacı patronların kurduğu bu sistemi yerle bir etmektir. Hasan, Afet'in gönlünü yeniden kazanmaya ve onu eve dönmeye ikna etmeye çalışırken, Sibel de bambaşka bir maceranın içindedir; Doğu'nun annesini bulmaya çalışıyordur. Aynı amaçla hareket eden Nehir'le yolları kesişen Sibel'in başı büyük belaya girer. Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken Sibel'in başının belada olduğunu öğrenir.

RAMO CANLI İZLE (20.00)

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