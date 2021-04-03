Ramo 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo son bölümde neler oldu?
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Ramo 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo son bölümde neler oldu?

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Ramo 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo son bölümde neler oldu?

Ramo bu akşam izleyicileriyle buluştu. Show Tv'de yayınlanan Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo son bölümde neler oldu? Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo 38. bölüm izle full izle! Ramo 38. son bölüm izleme linkli! Ramo 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo son bölümde neler oldu?

Ramo bu akşam izleyicileriyle buluştu. Show Tv'de yayınlanan Ramo ne zaman, saat kaçta? Ramo son bölümde neler oldu? Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo 38. bölüm izle full izle! Ramo 38. son bölüm izleme linkli! Ramo 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

RAMO 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 39. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun 37. Bölümünde; Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre verir. Aksi halde kasabayı yerle bir edecektir. Bir yandan masum insanları Kaptan'ın şerrinden korumaya çalışan Ramo, diğer yandan kendisine kimin ihanet ettiğini araştırmaya başlar. Şerif ise Serdengeçtilerin sistemini çözüp onları yok etmeye kararlıdır. Bu uğurda yeni bir plan yapan Şerif, amacına bir adım daha yaklaştığını düşünüyordur. Diğer yandan Sibel, başını belaya sokmasına rağmen Doğu'nun annesini aramaya devam eder. İpuçları Sibel'i hiç beklemediği bir yere çıkarır. Olan biteni öğrenen Ramo bile bu son durum karşısında ne yapacağını bilemez.

RAMO SON BÖLÜM İZLE!

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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