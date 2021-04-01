Ramo 38. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo 37. bölüm izle

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RAMO 37. bölüm FULL İZLE!

Ramo dizisi SHOW TV ekranlarında 37. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 37. bölümün ardından şimdi de Ramo 38. bölüm için araştırmalarına başladılar. Ramo 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Ramo 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo 38. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

RAMO 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

RAMO 37. BÖLÜM İZLE

Ramo 37. bölüm izlemek için tıklayınız!

RAMO 37. BÖLÜMDE NE YAŞANDI?

Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre verir.

Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre verir. Aksi halde kasabayı yerle bir edecektir. Bir yandan masum insanları Kaptan'ın şerrinden korumaya çalışan Ramo, diğer yandan kendisine kimin ihanet ettiğini araştırmaya başlar.

Şerif ise Serdengeçtilerin sistemini çözüp onları yok etmeye kararlıdır. Bu uğurda yeni bir plan yapan Şerif, amacına bir adım daha yaklaştığını düşünüyordur. Diğer yandan Sibel, başını belaya sokmasına rağmen Doğu'nun annesini aramaya devam eder. İpuçları Sibel'i hiç beklemediği bir yere çıkarır. Olan biteni öğrenen Ramo bile bu son durum karşısında ne yapacağını bilemez.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Ramo dizisinde ana karakteri Murat Yıldırım canlandırıyor. Diğer oyuncular ise şöyle: Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ, Sacide Taşener