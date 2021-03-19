Ramo 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ramo 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

19.03.2021 22:30 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:49
Ramo 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Ramo'nın 37. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Ramo, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Ramo 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 35. Bölümünde Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar. Diğer yandan Şerif'in de Ramo'yla ilgili bazı planları vardır. Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek midir? Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden. Ramo, bütün bunlarla savaşırken Sibel de aile ile uğraşıyordur.

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Vladimir Putin Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Pelin Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Metin Oktay Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ramo 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 23:04:56. #1.14#
title