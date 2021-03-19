Ramo 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Ramo'nın 37. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Ramo, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Ramo 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 35. Bölümünde Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar. Diğer yandan Şerif'in de Ramo'yla ilgili bazı planları vardır. Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek midir? Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden. Ramo, bütün bunlarla savaşırken Sibel de aile ile uğraşıyordur.

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.