Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ev yapımı Ramazan pidesi tarifi!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ev yapımı Ramazan pidesi tarifi! - Haber
Yemek Tarifi, Güncel

Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ev yapımı Ramazan pidesi tarifi!

Ramazan geldi çattı. Sofralarda Ramazan pideleri yerini aldı. Peki, bu çok sevdiğimiz pideyi evde kendimiz yapabilir miyiz? Ede Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte, ev yapımı Ramazan pidesi tarifi…

21.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:02
Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ev yapımı Ramazan pidesi tarifi!

Ramazan'a özel bir lezzet olan Ramazan pidesi artık evde yapılabilir. En az fırındaki kadar lezzetli olacak Ramazan pidesi tarifini sizin için hazırladık. Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ev yapımı Ramazan pidesi tarifi!

RAMAZAN PİDESİ İÇİN MALZEMELER

1/2 paketin instant maya (5 gram)

1/2 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un ( -/+ 4 yemek kaşığı)

RAMAZAN PİDESİ ÜZERİ İÇİN

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı su

1 yemek kaşığı çörek otu

RAMAZAN PİDESİNİN YAPILIŞI

İnstant mayaya toz şeker ekleyerek birlikte ılık suda karıştırın. Mayanın çalışabilmesi için 5 dakika bekleyin. Yavaş yavaş ilave ettiğiniz un ve tuzla birlikte kamur karışımını yaklaşık 10 dakika toparlanana kadar yoğurun. Başka bir kaba aldığınız hamurun üstünü nemli bezle örtün ve mayalanması için 30 dakika bekletin. Yumurta sarısı, sıvı yağı ve yoğurdu başka bir kapta karıştırın. Hamur mayalandıktan sonra yağlı kağıt serilmiş ve hafif unlanmış fırın tepsinin üzerinde alıp elinize yumurtalı olan karışıma batırıp hamuru tepsinin içinde açın. Çok fazla baskı yapmadan bıçak uçu ile küçük kareler oluşturun. Pide şeklini aldıktan sonra tekrar 15 dakika mayalanmaya bırakın. Üstüne kalan yumurtalı karışımı sürün ve çörek otunu ilave edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Yumuşak olması için fırından çıktıktan sonra üzerine biraz ılık su serpin. Afiyet olsun.

İlgili Haberler

Ramazan'da susuzluğu hissetmemenin yolları nelerdir? Oruçken susuz hissetmemek için ne yapmak gerekir?
Ramazan'da susuzluğu hissetmemenin yolları nelerdir? Oruçken susuz hissetmemek için ne yapmak gerekir?
Ramazan pidesi kaç kalori? Ramazan pidesi kilo aldırır mı?
Ramazan pidesi kaç kalori? Ramazan pidesi kilo aldırır mı?
Ramazan'da şişkinliği azaltan tavsiyeler! İftar sonrası yaşanan şişkinlikten nasıl kurtulunur?
Ramazan'da şişkinliği azaltan tavsiyeler! İftar sonrası yaşanan şişkinlikten nasıl kurtulunur?
Ramazan ayında en çok sorulan 10 soru ve cevabı! Ramazan ayında merak edilen sorular ve yanıtları! Ramazan ve oruç fetvaları!
Ramazan ayında en çok sorulan 10 soru ve cevabı! Ramazan ayında merak edilen sorular ve yanıtları! Ramazan ve oruç fetvaları!
Ramazan ayına özel tasarruf önerileri! Ramazan ayında nasıl tasarruf yapılır?
Ramazan ayına özel tasarruf önerileri! Ramazan ayında nasıl tasarruf yapılır?
Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma neye iyi gelir?
Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma neye iyi gelir?
Hurma çeşitleri nelerdir? Hurma türleri nelerdir? Hurma çeşitleri ve özellikleri nelerdir?
Hurma çeşitleri nelerdir? Hurma türleri nelerdir? Hurma çeşitleri ve özellikleri nelerdir?
Oruçluyken ağız kokusu nasıl önlenir? Ramazan'da ağız kokusunu engellemenin püf noktaları!
Oruçluyken ağız kokusu nasıl önlenir? Ramazan'da ağız kokusunu engellemenin püf noktaları!
Oruç tutarken tok kalmanın yolları nelerdir? Oruçken nasıl tok kalınır? Oruçken tok kalmanın püf noktaları!
Oruç tutarken tok kalmanın yolları nelerdir? Oruçken nasıl tok kalınır? Oruçken tok kalmanın püf noktaları!
Ramazan'ı sağlıklı geçirmenizi sağlayacak 10 tavsiye! Ramazan ayında nasıl beslenmek gerekir?
Ramazan'ı sağlıklı geçirmenizi sağlayacak 10 tavsiye! Ramazan ayında nasıl beslenmek gerekir?
Vücudumuzu Ramazan'a nasıl hazırlarız? 10 adımda vücudunuzu Ramazan'a hazırlayın!
Vücudumuzu Ramazan'a nasıl hazırlarız? 10 adımda vücudunuzu Ramazan'a hazırlayın!
Ramazan ayında nasıl spor yapılır? Ramazan ayında spor yapmanın püf noktaları! Oruçken nasıl spor yapılır? Ramazan'da egzersiz düzeni nasıl olmalı?
Ramazan ayında nasıl spor yapılır? Ramazan ayında spor yapmanın püf noktaları! Oruçken nasıl spor yapılır? Ramazan'da egzersiz düzeni nasıl olmalı?
Sahurda çay içilir mi? Sahurda çay içmek susuzluk hissini artırır mı?
Sahurda çay içilir mi? Sahurda çay içmek susuzluk hissini artırır mı?
SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun, aşklarıyla olay yaratan Cem ve Serenay'ı sollayıp birinci oldu Haber
Acun, aşklarıyla olay yaratan Cem ve Serenay'ı sollayıp birinci oldu
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haber
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi kendiliğinden değişti Haber
Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi kendiliğinden değişti
Dolandırıldığını söyleyen Albayrak'ın gönderdiği miktar ortaya çıktı Haber
Dolandırıldığını söyleyen Albayrak'ın gönderdiği miktar ortaya çıktı
Herkes çekirge istilası beklerken uzman isim farklı bir tehlikeye parmak bastı: Başımıza iş açacak Haber
Herkes çekirge istilası beklerken uzman isim farklı bir tehlikeye parmak bastı: Başımıza iş açacak
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır Haber
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler sınırlı sürede açık olacak
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler...
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti
Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor
Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı
Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kibariye Sezen Aksu Halil Sezai Muazzez Abacı
Spor Neymar Ergin Ataman Burak Yılmaz Malcolm Thomas Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Futbolcu New York İngiltere
Şu an buradasınız: Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ev yapımı Ramazan pidesi tarifi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 12:42:29. #1.15#
title