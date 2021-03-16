Ramazan Özkan'dan 5 gündür haber alınamıyor

Son olarak Antalya Lara'da bulunan Düden parkı civarında görülen 34 yaşındaki Ramazan Özkan'dan 5 gündür haber alınamıyor. Yakınları Özkan'ın bulunması için seferber olurken, sosyal medyadan kayıp paylaşımları yapıldı.

Ramazan Özkan isimli şahıs 11 Mart 2021 tarihinde son olarak Antalya Lara'da bulunan Düden parkı civarında saat 20:00 sularında görüldü. O saatten bu yana haber alınamayan Özkan için yakınları seferber oldu.

34 yaşındaki şahsın bulunması için sosyal medyada görseller yayan Özkan'ın yakınları kayıp genci görenlerden yardım istedi. Görenlerin kayıp ilanındaki cep telefonu numaralarından iletişime geçmesi istendi.