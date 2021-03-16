Ramazan Özkan'dan 5 gündür haber alınamıyor
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Ramazan Özkan'dan 5 gündür haber alınamıyor

16.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:44
Ramazan Özkan'dan 5 gündür haber alınamıyor

Son olarak Antalya Lara'da bulunan Düden parkı civarında görülen 34 yaşındaki Ramazan Özkan'dan 5 gündür haber alınamıyor. Yakınları Özkan'ın bulunması için seferber olurken, sosyal medyadan kayıp paylaşımları yapıldı.

Ramazan Özkan isimli şahıs 11 Mart 2021 tarihinde son olarak Antalya Lara'da bulunan Düden parkı civarında saat 20:00 sularında görüldü. O saatten bu yana haber alınamayan Özkan için yakınları seferber oldu.

Ramazan Özkan'dan 5 gündür haber alınamıyor

34 yaşındaki şahsın bulunması için sosyal medyada görseller yayan Özkan'ın yakınları kayıp genci görenlerden yardım istedi. Görenlerin kayıp ilanındaki cep telefonu numaralarından iletişime geçmesi istendi.

Ramazan Özkan'dan 5 gündür haber alınamıyor
Haber Yorumları (1)
X: İNŞALLAH SAĞ SALİM BULUNUR. . . İNŞALLAH ANTALYA TRAVESTİLERİNİN ELİNE DÜŞMEMİŞTİR. DÜŞTÜ İSE İŞİ ZOR. . . EZAN OKUNDU MU EVDEYİZ. . . ÇIKMIYOZ KARDEŞ. . . GÜVENLİK SORUN. . . HERKES KENDİ GÜVENLİĞİNİ KENDİSİ SAĞLAYACAK. . .
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