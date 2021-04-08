Ramazan'da kısıtlama var mi? Bayramda yasak var mı? Ramazan'da yasak var mı 2021!

Ramazan'da kısıtlam olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar resmi açıklamaları takip ediyor ve duruma göre planlarını yapıyorlar. Peki, Bayramda yasak var mı? Ramazan'da yasak var mı 2021! Ramazan'da kısıtlama var mi?

Tatil planı yapanlar, seyahat planı yapanlar ve farkı amaçlarla Nisan ayında aktivite planlayanlar Ramazan'da kısıtlama var mı, sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Ramazan'da kısıtlama var mi? Bayramda yasak var mı? Ramazan'da yasak var mı 2021!

RAMAZAN'DA KISITLAMA VAR Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantıda önemli açıklamalar yaptı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadeleden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir temeli olmayan finans hareketlerine karşı önlemlerimizi alıyoruz. Ülkemizi büyütmeye çalışıyoruz. Üretim tarafında çarklar dönüyor. Salgın tedbirinden etkilenen yeme-içme sektöründekiler başta olmak üzere çözüm üretmeye çalışıyor, bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz. Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor." ifadelerine yer verdi.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldikçe sayfamızda paylaşılacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.