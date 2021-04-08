Ramazan Bayramı'nda yasak var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
Üç aylara girilmesinin ardından pek çok kişinin belirli aralıklarla tarihini merak ettiği Ramazan ve Ramazan Bayramı tarihleri! Ramazan Bayramı'nda yasak var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
Önümüzdeki hafta Salı başlayacak Ramazan ayı boyunca kısıtlamalar devam edecek. Ramazan Bayramı'nda yasak var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
RAMAZAN BAYRAMI'NDA YASAK VAR MI?
Ramazan ayı boyunca artan vaka sayıları sebebiyle kısıtlamalar geri gelecek. Ramazan boyunca alınan yasaklar;
-Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.
-Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis şeklinde yapacak.
-Yine ramazan boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.
-Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.
15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.