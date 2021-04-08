Ramazan Bayramı'nda yasak var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Üç aylara girilmesinin ardından pek çok kişinin belirli aralıklarla tarihini merak ettiği Ramazan ve Ramazan Bayramı tarihleri! Ramazan Bayramı'nda yasak var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?