Ramazan ayının ilk Cumasında camiler doldu
Ramazan ayının ilk Cumasında camiler doldu Rahmet ve bereket ayı Ramazan ayının ilk Cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu.
Ramazan ayının ilk Cumasında camiler doldu
BALIKESİR - Rahmet ve bereket ayı Ramazan ayının ilk Cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Balıkesirli vatandaşlar il ve ilçe genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesi içerisinde ilk Cuma namazını cemaatle birlikte cami içinde ve cami bahçelerinde kıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN KÜÇÜKAKMAN