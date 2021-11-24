Ramazan Akkır kimdir? Ramazan Akkır kaç yaşında, nereli? Ramazan Akkır hayatı ve biyografisi!

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RAMAZAN AKKIR KİMDİR?

Muğla Köyceğiz'de 1979 yılında doğumluolan Ramazan Akkır, bir dönem Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın da metin yazarlığını yaptı.

Akkır'ın Yeni Şafak, Star, Radikal, Millî Gazete gibi farklı yayın organlarında yazıları yayımlandı.

2007 yılında "Türkiye'de Din ve Muhafazakârlık: Turgut Özal Örneği" adlı teziyle, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans sonrasında akademik çalışmalarına devam etti. Akkır, 2016 yılında da "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Din Politikaları ve Kendi Tabanının Bakışı" adlı teziyle, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı..

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