RAJASTHAN - Hindistan'da Pushkar Deve Fuarı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

RAJASTHAN - Hindistan'da Pushkar Deve Fuarı

AA / Himanshu Sharma - Haberler | Güncel

Develerin kamyonlara yüklenmesi Develerin fuar alanına getirilmesi Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin Pushkar kentinde yıllık Pushkar Deve Fuarı düzenlendi.

Develerin kamyonlara yüklenmesi

Develerin fuar alanına getirilmesi Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin Pushkar kentinde yıllık Pushkar Deve Fuarı düzenlendi. Başta deve tüccarları olmak üzere hayvan ticaretinin yapıldığı geleneksel fuara binlerce hayvan tüccarı katıldı.

RAJASTHAN - Hindistan'da Pushkar Deve Fuarı

RAJASTHAN - Hindistan'da Pushkar Deve Fuarı

RAJASTHAN - Hindistan'da Pushkar Deve Fuarı

AA / Himanshu Sharma - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title