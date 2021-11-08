RAJASTHAN - Hindistan'da Pushkar Deve Fuarı
AA / Himanshu Sharma - Haberler | Güncel
Develerin kamyonlara yüklenmesi Develerin fuar alanına getirilmesi Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin Pushkar kentinde yıllık Pushkar Deve Fuarı düzenlendi.
Develerin kamyonlara yüklenmesi
Develerin fuar alanına getirilmesi Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin Pushkar kentinde yıllık Pushkar Deve Fuarı düzenlendi. Başta deve tüccarları olmak üzere hayvan ticaretinin yapıldığı geleneksel fuara binlerce hayvan tüccarı katıldı.