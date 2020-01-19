Rahşan Ecevit son yolcuğuna uğurlanıyor (1)
Haberler » Güncel » Rahşan Ecevit son yolcuğuna uğurlanıyor (1) - Haber

Rahşan Ecevit son yolcuğuna uğurlanıyor (1)

Mustafa Sarıgül'ün cenaze alanına gelişi Cenazenin başında bekleyenler Cemil Çiçek'in cenaze alanına gelmesi ve dua etmesi AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın cenaze alanına gelişi Rahşan Ecevit'in kız kardeşi Asude Aral'ın cenaze alanına getirilmesi Muharrem İnce'nin cenaze alanına gelişi...

19.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:59
Rahşan Ecevit son yolcuğuna uğurlanıyor (1)

'ün cenaze alanına gelişi

Cenazenin başında bekleyenler

Cemil Çiçek'in cenaze alanına gelmesi ve dua etmesi

AK Parti Grup Başkanı 'nın cenaze alanına gelişi

'in kız kardeşi Asude Aral'ın cenaze alanına getirilmesi

Muharrem İnce'nin cenaze alanına gelişi

BBP Başkanı Mustafa Destici'nin cenaze alanına gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenaze alanına gelişi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cenaze alanına gelişi

Kocatepe Camisinden görüntü ANKARA - DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Rahşan Ecevit son yolcuğuna uğurlanıyor (1)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler