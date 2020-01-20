Rahşan Ecevit'in, eşinin yanına defnedilebilmesi için 5 parti ortak kanun teklifi sundu
Rahşan Ecevit'in, eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilebilmesi için tüm partilerin ortak imzasıyla TBMM'ye kanun teklifi sunuldu.
Ankara'da iki gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi, Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığına defnedilmesine olanak sağlayan "Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi", beş partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
TÜM PARTİLERDEN ORTAK KANUN TEKLİFİ
Teklifte, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzası bulunuyor.
EŞLERİNİN DE DEFNEDİLMESİ İSTENİYOR
Teklif, Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun birinci maddesine "Devlet Mezarlığına defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilebilir" fıkrasının eklenmesini öngörüyor.
Teklifte, düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirtildi.