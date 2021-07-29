Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı açıkladı
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Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı açıkladı

Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı açıkladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Müge Anlı'nın sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' bir süre önce sezon finali yapmıştı. Programla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken bugün başka bir iddia daha gündeme bomba gibi düştü. Avukat Rahmi Özkan'ın öldüğü iddia edildi. Müge Anlı'dan açıklama geldi

ATV'nin sevilen programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, sezon finali yaptı. Programın yankıları sürerken bazı iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor.

Bugün atılan bir iddia ise başarılı performansıyla programda dikkat çeken avukat Rahmi Özkan'ın vefat ettiğiydi. Bu iddialar sosyal medyada yankı uyandırdı.

Bu iddianın ardından sosyal medyada 'Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl?' sorusuna cevap aranmaya başladı.

"YENİ SEZONDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

İddialara ilk cevap Müge Anlı'dan geldi. Müge Anlı, yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı. Anlı, "İddialar gerçeği yansıtmıyor. Yeni sezonda görüşmek üzere" dedi.

Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı açıkladı
Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı açıkladı
Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı açıkladı

Kaynak: Snob Magazin

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