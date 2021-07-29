Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı açıkladı

Müge Anlı'nın sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' bir süre önce sezon finali yapmıştı. Programla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken bugün başka bir iddia daha gündeme bomba gibi düştü. Avukat Rahmi Özkan'ın öldüğü iddia edildi. Müge Anlı'dan açıklama geldi