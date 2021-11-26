Rahmi Özkan nerede? Müge Anlı kötü haberi açıkladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı programın açılışında Rahmi Özkan'ın bir süre aralarında bulunamayacağını açıkladı.

Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın bir süredir hastanede tedavi gören ablası Melahat Güney'in vefat ettiği haberini herkesle paylaştı.

RAHMİ ÖZKAN NEDEN YOK? İŞTE YANITI...

Program sunucusu Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın programda yer almamasıyla ilgili "Çok değerli avukatımız Rahmi Özkan'ın ablası hayatını kaybetti. Başı sağ olsun, ailesine Allah'tan sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Anlı açıklamasının devamında "Oruç Baba'nın yanında evi var diye bahsediyorduk hatırlar mısınız? Beni de en son iftara çağırmıştı. Canım benim nurlar içinde yatsın" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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