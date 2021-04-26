Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı'da avukat olan Rahmi Bey hasta mı?
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Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı'da avukat olan Rahmi Bey hasta mı?

Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı'da avukat olan Rahmi Bey hasta mı?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Rahmi Özkan neden yok? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Avukat Rahmi Özkan'ın son bölümlerde yer almaması izleyiciyi meraklandırdı. Peki ama Rahmi Özkan neden yok, ayrıldı mı, gitti mi? Rahmi Özkan hasta mı? İşte Rahmi Özkan'a ne oldu? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Müge Anlı'nın 2008 yılından beri sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sertprogramında avukat olarak yer alan Rahmi Özkan son iki bölümdür programda yer almıyor. Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı'da avukat olan Rahmi Bey bugün yok mu?

MÜGE ANLI'DA RAHMİ ÖZKAN NEDEN YOK?

22 Nisan tarihinde ekranlarda yer alamayan Rahmi Özkan, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Müge Anlı ise canlı yayından Rahmi Özkan'a şifalar diledi.

20 Nisan günü Avukat Rahmi Özkan sosyal medya hesabından ''Klimanın bana çarpmasından hastalandım. Sabaha kadar, oruç tutuyorum. İftardan sonra ilaç alıyorum. Buz gibi ter attım. Kendimi korudum.'' sözlerini ifade etti.

21 Nisan günü Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yayında olmamasıyla ilgili '' Burnum akıyor, Rahmi Bey'i de dinlendirdik. Sen birkaç gün dinlen dedik. Ben alıştım artık, koronavirüsü gelmez diye düşünüyorum. Bendeki böyle bir ciğere neden gelsin ki?'' açıklamasını yaptı.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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