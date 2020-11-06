Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti
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Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti

06.11.2020 14:12 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:01

Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez bu sabaha karşı hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Bekmez'in şeker komasına girdiği ortaya çıktı.

2009 yılında kansere yakalanan ve 2014 yılında vefat eden Murat Göğebakan ile 2000-2011 yılları arasında evli olan ünlülerin menajeri Sema Bekmez hayatını kaybetti. Bekmez'in bir süredir özel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

"ANSIZIN HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU"

Acı haberi sosyal medyadan duyuran oyuncu Esra Sönmezer, "Canım kadar sevdiğim, menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini Ulus'ta hastaneye bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Rahmetli Murat Göğebakan'ın eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti

"MEKANIN CENNET OLSUN BONCUK GÖZLÜ"

Instagram'dan paylaşım yapan ünlü şarkıcı Lara ise "Ne yazsam bilemedim ki şu anda şoklar içerisindeyim. Sema'm daha geçen konuştuk. Mekanın cennet olsun boncuk gözlü arkadaşım" dedi.

Rahmetli Murat Göğebakan'ın eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti
Haber Yorumları (24)
CEMALETTİN MABEDİ: HER KİŞİ TARLAYA ETTİGİNİ BİÇECEK BU AYRI . AKLINA GELMEYEN ÖLÜM YÜCE KURANDA YAZDIGI GİBİ BİR GÜN SAGLAM KALELER İÇİNDE, DE OLSAN SENİ BULACAKTI ŞİMDİ MEZARINDA AMELLERİNLE BAŞ BAŞA KAL . BÖCEKLER SEVİNECEK
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LEO61: muradı gören mevlam seni beni gör mezmi..
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...: o ZAMAN MURAT GÖĞEBAKANIN ACI DOLU ŞARKISINI DİNLEYELİM ADAM ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜ:( YİNEDE ALLAH RAHMET EYLESİN. BIRAKALIM ORADA KENDİLERİ HESAPLAŞSINLAR
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