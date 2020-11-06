Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti

Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez bu sabaha karşı hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Bekmez'in şeker komasına girdiği ortaya çıktı.

2009 yılında kansere yakalanan ve 2014 yılında vefat eden Murat Göğebakan ile 2000-2011 yılları arasında evli olan ünlülerin menajeri Sema Bekmez hayatını kaybetti. Bekmez'in bir süredir özel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

"ANSIZIN HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU"

Acı haberi sosyal medyadan duyuran oyuncu Esra Sönmezer, "Canım kadar sevdiğim, menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini Ulus'ta hastaneye bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"MEKANIN CENNET OLSUN BONCUK GÖZLÜ"

Instagram'dan paylaşım yapan ünlü şarkıcı Lara ise "Ne yazsam bilemedim ki şu anda şoklar içerisindeyim. Sema'm daha geçen konuştuk. Mekanın cennet olsun boncuk gözlü arkadaşım" dedi.