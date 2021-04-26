RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Minik yürekler harçlıklarıyla ramazanda ihtiyaç sahiplerini sevindirdi
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RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Minik yürekler harçlıklarıyla ramazanda ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta değerler eğitimi kapsamında paylaşma duygusunu öğrenen anaokulu öğrencileri, okulun kumbarasında biriktirdikleri harçlıklarıyla alınan gıda ürünlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Sivas'ta değerler eğitimi kapsamında paylaşma duygusunu öğrenen anaokulu öğrencileri, okulun kumbarasında biriktirdikleri harçlıklarıyla alınan gıda ürünlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Ramazan ayı öncesinde, kent merkezindeki Şehit Şerafettin Korkmaz Anaokulu öğrencilerinin değerler eğitimi dersinde sevgi ve paylaşma duygularını öğrenmesi için her sınıfa kumbara konuldu.

Harçlıklarından artırdıklarını sınıflarındaki kumbaralara atan öğrenciler, biriken paranın ramazanda ihtiyaç sahipleri için kullanılmasını istedi.

Öğrencilerin anlamlı isteğine kayıtsız kalmayan öğretmenler ve veliler de destek verdi.

Ramazanın ikinci haftası açılan kumbaralarda biriken paralarla ilk aşamada ihtiyaç sahiplerinin mutfak masrafını karşılayacak 30 gıda kolisi oluşturuldu.

Minik yürekler, öğretmenleriyle paketledikleri gıda kolilerinin önemli bir kısmını, okulun bulunduğu mahalledeki ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Okulun müdürü Burak Şahinarslan, AA muhabirine, söz konusu eğitim kapsamında kumbaraları kendilerinin kurduğunu ancak burada biriken paranın ramazanda ihtiyaç sahipleri için kullanılması fikrinin ise tamamen öğrencilere ait olduğunu söyledi.

"Çocuklarımızın ve velilerimizin hayırları gerçek yerlerine ulaşmış olacak"

Öğrencilerin, harçlıklarıyla kuruş kuruş biriktirdikleri paranın büyüdüğünü görünce daha da şevke geldiğini anlatan Şahinarslan şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bu kumbaralarda biriken harçlıklarla ihtiyaç sahibi aileler için gıda ürünü alınmasını istedi. Biz birkaç koliyle başlayalım istedik ama sağ olsun velilerimiz, öğretmenlerimiz ve hayırseverler bu işi büyüttü ve neticesinde 30 koliye ulaştık. Dağıtıma da başladık, inşallah kısa sürede muhtarlarımız ve mahallemizin ileri gelenlerinin belirlediği ailelere bu yardımları ulaştıracağız. Çocuklarımızın ve velilerimizin hayırları gerçek yerlerine ulaşmış olacak. Öğrencilerimizin başlattığı bu hareketi, velilerimiz ve hayırseverlerimizle büyüttük."

Minik öğrencilerden Fadime Elif Karakaya ise "Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yemek yapması için kumbaramızda para biriktirdik." dedi.

İhtiyaç sahibi aileler için harçlığından artırdıklarını biriktirdiğini dile getiren Hifanur Atayeter de paylaşmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Minik yürekler harçlıklarıyla ramazanda ihtiyaç sahiplerini sevindirdi
RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Minik yürekler harçlıklarıyla ramazanda ihtiyaç sahiplerini sevindirdi
RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Minik yürekler harçlıklarıyla ramazanda ihtiyaç sahiplerini sevindirdi
RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Minik yürekler harçlıklarıyla ramazanda ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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