Rahmet ne demek? TDK 'ya göre rahmet nedir?

Rahmet kelimesini günlük hayatımızda çevremizden, arkadaşlarımızdan, basılı kaynaklardan sıkça duyar ve karşılaşırız. Son zamanlarda anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alan rahmet nedir? Rahmet ne demek? TDK 'ya göre rahmet nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.