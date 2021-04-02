Rahmet ne demek? TDK 'ya göre rahmet nedir?
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Rahmet ne demek? TDK 'ya göre rahmet nedir?

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Rahmet ne demek? TDK 'ya göre rahmet nedir?

Rahmet kelimesini günlük hayatımızda çevremizden, arkadaşlarımızdan, basılı kaynaklardan sıkça duyar ve karşılaşırız. Son zamanlarda anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alan rahmet nedir? Rahmet ne demek? TDK 'ya göre rahmet nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Rahmet kelimesini günlük hayatımızda çevremizden, arkadaşlarımızdan, basılı kaynaklardan sıkça duyar ve karşılaşırız. Son zamanlarda anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alan rahmet nedir? Rahmet ne demek? TDK 'ya göre rahmet nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAHMET NE DEMEK?

Rahmet kelimesi günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız bir kelimedir. Daha çok dini anlamda kullanılan rahmet kelimesi Allah'ın tüm yarattıklarına merhamet etmesi anlamında kullanılmaktadır. En bilindik örnek olarak "Allah rahmet eylesin" cümlesindeki rahmet kelimesi, Allah'ın merhamet etmesi, bağışlaması anlamında kullanılmıştır.

TDK 'YA GÖRE RAHMET NEDİR?

Rahmet kelimesi TDK 'ya göre Tanrı'nın acıması, bağışlaması, yardımı anlamına gelmektedir.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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