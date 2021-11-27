Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Rahim Er hakkında araştırmalar yapılıyor. Rahim Er kimdir? Rahim Er kaç yaşında, nereli? Rahim Er hayatı ve biyografisi!

RAHİM ER KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Nisan 1950

Kaç yaşında: 71 yaşında

Nereli:Elâzığ

Rahîm Er (d. 12 Nisan 1950; Harput, Elazığ), Türk yazar ve hukukçu. Medya dünyası ile ilişkisi lise yıllarında başladı. 1968'de Adana Erkek Lisesi ikinci sınıfı okurken Bâbıâli'de Sabah gazetesi ile irtibat kurarak fahri muhabirliğe başladı. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1976 yılında Türkiye gazetesinde köşe yazıları yazmaya başladı. İlk makalesinin yayın tarihi 9 Kasım 1976'dır. İlk sütunun adı Pırıltı, sonrakiler ise Tahlil, Entelektüel Boyut ve şu anki İmza'dır.

Özel sektörde bazı şirketlerin kurucu genel müdürlüklerini yaptı.[1] 1989 yılında özel radyo televizyon fikrini bir proje olarak Türkiye'ye getirmiş, bu konuda beyin fırtınalarına zemin hazırlayacak geniş katılımlı toplantılar düzenlemiştir.

12 Kasım 1999 tarihinden 15 Nisan 2013'e kadar BKY – Babıali Kültür Yayıncılığı A.Ş. adlı yayın şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır.

Köşe yazılarında ürettiği fikirlerle, 2023 Büyük Türkiye, 2071 Cihan Devleti Türkiye, Osmanlı Milletler Topluluğu ve Marka Şehir, Marka Şirket, Marka İnsan fikirlerini Türkiye düşünce ve siyasi hayatına kazandırmıştır.

2014-2015 yıllarında bir süre Küçükçekmece Belediyesi ve Üsküdar Belediyesinde Sevgili Peygamberim Siyer-i Nebi dersleri vermiştir. Hâlen hafta içi 5 gün Türkiye gazetesinde yazı yazmaktadır. Görüş ve düşüncelerini ekranlarda ve konferanslarda paylaşmakta, birçok STK'nın faaliyetlerine iştirakin yanı sıra İstanbul Kültür A.Ş.'ye danışmanlık yapmaktadır.

İstanbul Barosu Şeref Üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibidir.

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