Rahatsızlanan Kişi Halk Otobüsüyle Hastaneye Götürüldü

Samsun'da özel halk otobüsünde baygınlık geçiren kişi, aynı otobüsle hastaneye götürüldü.

Samsun Özel Halk Otobüsçüleri Derneğine bağlı olarak çalışan Recep Dağlı yönetimindeki 55 BV 543 plakalı halk otobüsüne binen İsa Keleş, bir süre sonra rahatsızlandı.

Vatandaşlar tarafından yardım edilen Keleş, bir süre sonra bayıldı. Dağlı, otobüsün güzergahını değiştirerek Keleş'i Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Keleş'in apandisitinin patladığı, cerrahi servisine sevk edileceği öğrenildi.

Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolcuların ikazıyla yaşlı adamın rahatsızlandığını gördüğünü, bunun üzerine vakit geçirmeden hastayı otobüsle hastaneye götürdüğünü söyledi.

Otobüsünün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, koltukta oturan Keleş'in rahatsızlanmasının ardından araçta bulunanların yardımcı olmaya çalışması, hastaneye götürülüp sedye ile acil servise götürülmesi yer alıyor.