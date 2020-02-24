Rafsancani'nin oğlu: İran'da demokrasi bir harem ağalığına dönüştü, kısırlaştırıldı
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Rafsancani'nin oğlu: İran'da demokrasi bir harem ağalığına dönüştü, kısırlaştırıldı

İran toplumuna bir virüs bulaşarak hasta edildiğini ileri süren eski cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin oğlu Yasser Rafsancani ülkedeki muhafazakarları ABD Başkanı Trump'ın destekçilerine benzetti.

24.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:27
Rafsancani'nin oğlu: İran'da demokrasi bir harem ağalığına dönüştü, kısırlaştırıldı

Eski Ali Ekber 'nin oğlu Yaser Rafsancani, ülkede Cuma günü yapılan parlamento seçimlerinde zafer ilan eden sert muhafazakarları eleştirerek İran toplumunu fiziki ve siyasi açıdan hasta olarak tanımladı.


İngiliz The Guardian gazetesi'ne verdiği mülakatta Rafsancani "Demokrasi bir ağalığına dönüştü. Kısırlaştırıldı. Toplumumuz bir şekilde hasta oldu. Bize virüs bulaştı. Koronavirüs gibi. Ama bu, insanların birbirine saygı duymadığı bir yerdeki toplumsal bir virüs" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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