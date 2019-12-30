Rafadan Tayfa: Göbeklitepe'den büyük gişe başarısı

30.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:26

TRT Çocuk'un fenomen çizgi dizisi Rafadan Tayfa, 2018'de Dehliz Macerası ile beyaz perde serüvenine başlamıştı. 2019'un son ayında da yeni bir maceraya atıldı ve Rafadan Tayfa: Göbeklitepe diyerek sevenleri ile buluştu. Çocukların ve ailelerin ilgiyle beklediği serinin ikinci filmi Rafadan Tayfa Göbeklitepe'ye ilk haftasında büyük rağbet vardı.

REKOR AÇILIŞ RAKAMI

Yönetmenliğini İsmail Fidan'ın, senaristliğini Ozan Çivit'in yaptığı animasyon türündeki filmden rekor açılış rakamı geldi.

Rafadan Tayfa: Göbeklitepe, vizyona girdiği ilk üç günde 586.963 seyirci tarafından izlenerek, bugüne kadar Türkiye'de vizyona giren animasyon filmler arasında en iyi açılış yapan film oldu. Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Rafadan Tayfa: Göbeklitepe, tüm yerli ve yabancı yapımları geride bırakarak zirveye yerleşti.

Rafadan Tayfa'nın ilk filmi Dehliz Macerası; 2018'in en çok izlenen 10 yerli filmi arasına girip, ilk hafta sonu 243.696 seyirci, toplamda ise 1.802.339 seyirci tarafından izlendi.

Serinin ikinci filminde kahramanlarımız; Akın, Kamil, Hayri ve Mert bu kez tarihin sıfır noktasında Göbeklitepe'nin sırrının peşine düştü. Mahalle yaşamını, dayanışmayı ve dostluğu, komedi ve eğlence ile harmanlayan Rafadan Tayfa, bu kez Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı.

RAFADAN TAYFA: GÖBEKLİTEPE SİNEMALARDA

Dünyada ilk kez bir animasyon filmiyle anlatılan olan Göbeklitepe, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almasının yanı sıra tarihin akışını değiştiren arkeolojik keşif olarak nitelendiriliyor. Filmi izleyen çocuklar, Rafadan Tayfa sayesinde insanoğlunun medeniyeti nasıl şekillendirdiğini gösteren bu ihtişamlı eser ile tanışıyor.

Kaynak: Bültenler