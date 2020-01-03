"Öylesine Hikayeler" 8 Ocak'ta tiyatro severlerle buluşuyor
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"Öylesine Hikayeler" 8 Ocak'ta tiyatro severlerle buluşuyor

Tiyatro oyuncusu, yönetmen, müzisyen Kemal Başar'la, Nejat Dimili, Melike Çetin ve Erkan Çelebi'nin yer aldığı orkestranın eşlik ettiği, hayatın içinden hikayelerle adeta şarkılara yolculuk yapılıyor

03.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:41
"Öylesine Hikayeler" 8 Ocak'ta tiyatro severlerle buluşuyor

Tiyatro Keyfi tarafından sahnelenen, Hakkı Ergök'ün kaleme aldığı "Öylesine Hikayeler"de seyirciyle iç içe sergilenen, interaktif anlatılan öykülere yer veriliyor. Eserde ayrıca, Kalan Müzik etiketiyle çıkan "Kemal'in Şarkıları" albümünden çeşitli parçalar ve Nejat Dimili'nin şarkıları da akustik olarak seslendiriliyor.



Kaynak: Snob Magazin

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