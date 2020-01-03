"Öylesine Hikayeler" 8 Ocak'ta tiyatro severlerle buluşuyor

03.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:41

Tiyatro Keyfi tarafından sahnelenen, Hakkı Ergök'ün kaleme aldığı "Öylesine Hikayeler"de seyirciyle iç içe sergilenen, interaktif anlatılan öykülere yer veriliyor. Eserde ayrıca, Kalan Müzik etiketiyle çıkan "Kemal'in Şarkıları" albümünden çeşitli parçalar ve Nejat Dimili'nin şarkıları da akustik olarak seslendiriliyor.



