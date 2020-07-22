"Olum seni adam sandım ama baban haklıymış"
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"Olum seni adam sandım ama baban haklıymış"

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Yasin Obuz'un hışmına uğradı! "Olum seni adam sandım ama baban haklıymış"

"Olum seni adam sandım ama baban haklıymış"
22.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:39

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer aldı ve babası hakkında yaptığı açıklamalarla her daim adından söz ettirmeyi başardı. Yarışmacılar arasında bulunan Yasin Obuz'dan Tayfun Erdoğan'a sert sözler geldi. Survivor 2020 yarışmasını üçüncülükle tamamlayan Yasin Obuz, Nisa Bölükbaşı ile fotoğrafını paylaşan eski takım arkadaşı Tayfun Erdoğan'ı en hassas noktasından vurdu. Yasin Obuz'un şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'a sözleri, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kaynak: Snob Magazin

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