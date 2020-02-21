"Kitap 1820" filmi hikayesiyle derinden sarsacak
Haberler » Magazin » "Kitap 1820" filmi hikayesiyle derinden sarsacak - Magazin

"Kitap 1820" filmi hikayesiyle derinden sarsacak

1500 yıllık mistik bir kitabın peşine düşen 6 arkadaşın yaşadıklarının anlatıldığı "KİTAP 1820" filmi, hikayesiyle izleyiciyi ekranlara bağlayacak

21.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:41
"Kitap 1820" filmi hikayesiyle derinden sarsacak

Başrollerini , Naira Seydova, Aslı Kökçe, Sinan İçsel ve Ekrem Emir Kaltar'ın üstlendiği filmde, 1820 yılında Yahya ismiyle yaşadığını iddia eden Soner'in peşine düştüğü gizemli kitabı ararken yaşadıkları anlatılıyor.

İzmir'den İstanbul'a uzanan yolculuk sırasında gizemli güçler tarafından korunan kitabı bulmaya çalışan Soner'in gerilim ve korku dolu hikayesi, hiç beklenmedik bir yerde sona eriyor.& ;



Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler