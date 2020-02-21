"Kitap 1820" filmi hikayesiyle derinden sarsacak
1500 yıllık mistik bir kitabın peşine düşen 6 arkadaşın yaşadıklarının anlatıldığı "KİTAP 1820" filmi, hikayesiyle izleyiciyi ekranlara bağlayacak
Başrollerini Serkan Güler, Naira Seydova, Aslı Kökçe, Sinan İçsel ve Ekrem Emir Kaltar'ın üstlendiği filmde, 1820 yılında Yahya ismiyle yaşadığını iddia eden Soner'in peşine düştüğü gizemli kitabı ararken yaşadıkları anlatılıyor.
İzmir'den İstanbul'a uzanan yolculuk sırasında gizemli güçler tarafından korunan kitabı bulmaya çalışan Soner'in gerilim ve korku dolu hikayesi, hiç beklenmedik bir yerde sona eriyor.& ;