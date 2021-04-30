"Benim Hikayem" TGRT'de başlıyor

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu ünlü sunucu Çiğdem Tunç ile televizyon ve tiyatro dünyasının ünlü sunucu ve oyuncusu Murat Parasayar'ın birlikte sunacağı "Benim Hikayem" TGRT Haber'de başlıyor.

Yapımcılığını Niyazi Hancı, program editörlüğünü magazinin usta ismi Önder Çorlu'nun üstlendiği "Benim Hikayem" adlı programda ünlülerin yaşamı mercek altına alınacak. "Benim Hikayem" de Türk sinema ve tiyatrosunda, müzik dünyasında,televizyon dizilerinde yıllarca emek vermiş birbirinden ünlü sanatçıların ilginç hikayeleri özel röportajlarla ekrana taşınacak. Yine birbirinden ünlü isimlerle aynı filmlerde, dizilerde ve tiyatrolarda birlikte rol alarak hafızalarda yer edinmiş; oyuncu, müzisyen ve ünlülerin filmlerini yön yönetmenlerin hayatları ve başarıları bu programda yer alacak.

Cüneyt Arkın, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Derya Tuna, Ferdi Tayfur, Ahmet Özhan, Necla Nazır, Aydan Şener, Caner Cinadoruk, ÇoşkunSabah, ve sezen aksu gibi birbirinden ünlü bir çok sanatçının hayatları "benim hikayem" programında işlenecek. canlıyayına konuk olarak alınacak. Her hafta Cumartesi günleri canlı olarak yayınlanacak "Benim Hikayem"i izlerken zaman zaman düşünecek zaman zaman duygulanacak gözyaşlarınıza hakimolamayacaksınız. Hayata karşı verdikleri mücadelelerin konu edileceği programa sanatçı konuklar da davet edilecek. "Benim Hikayem" 1 Mayıs Cumartesi günü saat 23.00'de TGRT Haber'de izleyiciyle buluşacak..

Kaynak: Snob Magazin