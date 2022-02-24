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Putin, Ukrayna'ya saldırı emrini 3 gün önce mi verdi? İki video arasındaki benzerlik dikkat çekti

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Dünya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa seslenerek bu sabah askerlerinin Ukrayna'nın Donbas bölgesine girdiğini duyurdu. Ancak Rus liderin bu emri 3 gün önce yaptığı konuşmasında verdiği, videonun bugün yayınlandığı öne sürüldü. Rus liderin her iki videoda da kıyafetlerinin, bulunduğu mekanın ve oturduğu koltuğun aynı olması dikkat çekti. Kremlin'in internet sitesinden indirilen görüntülerin metaverilerinin de bunu doğruladığı öğrenildi.

Dün gece saatlerinde Rusya Ukrayna'ya askeri operasyon başlattı. Haberi ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin bizzat verdi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı "Rus işgali başladı" açıklaması yaparken, Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve farklı noktalarda patlamalar meydana geldi.

SALDIRI EMRİNİ 3 GÜN ÖNCE Mİ VERDİ?

Novaya Gazeta'ya göre Putin'in Ukrayna'ya saldırı emrini 21 Şubat'ta verdiği iddia edildi. Dün gece saldırıyı duyuran Putin'in üç gün önceki konuşmasında da aynı kıyafetlerle aynı mekanda ve koltukta oturduğu görüldü. Putin, üç gün önce bir konuşma gerçekleştirmişti. Gazeteye göre, Kremlin'in internet sitesinde yer alan ilgili videoların metaverileri de bu iddiayı doğruluyor.

Putin, Ukrayna'ya saldırı emrini 3 gün önce mi verdi? Videodaki detaylar dikkat çekti

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Kremlin, Ukrayna, Donbas, Putin, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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