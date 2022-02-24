Putin, Ukrayna'ya saldırı emrini 3 gün önce mi verdi? İki video arasındaki benzerlik dikkat çekti

Dün gece saatlerinde Rusya Ukrayna'ya askeri operasyon başlattı. Haberi ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin bizzat verdi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı "Rus işgali başladı" açıklaması yaparken, Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve farklı noktalarda patlamalar meydana geldi.

SALDIRI EMRİNİ 3 GÜN ÖNCE Mİ VERDİ?

Novaya Gazeta'ya göre Putin'in Ukrayna'ya saldırı emrini 21 Şubat'ta verdiği iddia edildi. Dün gece saldırıyı duyuran Putin'in üç gün önceki konuşmasında da aynı kıyafetlerle aynı mekanda ve koltukta oturduğu görüldü. Putin, üç gün önce bir konuşma gerçekleştirmişti. Gazeteye göre, Kremlin'in internet sitesinde yer alan ilgili videoların metaverileri de bu iddiayı doğruluyor.