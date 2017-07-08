Putin, Suriye'de Ateşkesin Sağlanması Konusunda Açık Konuştu: Bunu Türkiye'siz Yapamayız

G20 zirvesi kapsamında liderlerle ikili görüşmeler yapan Rusya Devlet Başkanı Putin değerlendirmelerde bulundu.

"BUNU TÜRKİYE'SİZ YAPAMAYIZ"

Putin, "ABD'nin Suriye yaklaşımı artık daha pragmatik. Putin ateşkes uzlaşısı da bu değişen yaklaşımın sonucu." ifadelerini kullandı. Suriye'de bundan sonra çatışmasızlık bölgelerine odaklanacaklarını söyleyen Putin, "Ve bunu Türkiye'siz yapamayız" dedi.

KARA PARA AKLAMA, VERGİ KAÇIRMA, TERÖRLE MÜCADELE

Merkel'in ABD'nin pozisyonu ile ilgili olarak iklim konularında uzlaşmaya vardığının altını çizen Putin, "G20 zirvesinin ana konularından birileri kara para aklama, vergi kaçırma, terörle mücadeleydi. Rusya, G20 zirvesinde dijital ekonomi ve siber güvenliğin genel kuralları konularındaki fikirlerini sundu. G20 forumu yararlı ve ekonominin dengelenmesi konusunda katkı sunacak" dedi.

"TRUMP, TV'DE GÖRÜNDÜĞÜNDEN ÇOK FARKLI BİRİ"

Trump ile özel ilişki kurduklarını söyleyen Putin, "ABD Başkanı karşısındaki kişiyi makul bir şekilde algılıyor, hızlı analiz ediyor. Trump TV'de göründüğünden çok farklı biri" diye konuştu.

ABD İLE RUSYA SİBER GÜVENLİK ALANINDA ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURACAK

Putin, Rusya ve ABD'nin spekülasyonları önlemek için siber güvenlik alanında ortak çalışma grubu kuracağını ifade ederek "Rusya'nın ekonomisinin gelişiminin önünde olumsuz meyiller bulunmuyor. G20 zirvesinin konuları son derece önemli ve pratik bir yansıması var. Trump Hamburg'daki görüşmemizde Rusya'nın ABD'deki seçimlere 'müdahale' konusunda birçok kez soru sordu, verilen yanıtlara kulak verdi. Trump, Rusya'nın seçimlere müdahale etmemiş olması ile ilgili gerekçelerimizi dinledi ve kabul etti.