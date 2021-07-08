Putin, Mısır'a uçuşları yasaklayan kararnameyi iptal etti
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Putin, Mısır'a uçuşları yasaklayan kararnameyi iptal etti

Putin, Mısır'a uçuşları yasaklayan kararnameyi iptal etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Mısır ile Rusya arasında 2015 yılından bu yana uçuşları askıya alan kararname Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından iptal edildi.

Mısır ile Rusya arasında 2015 yılından bu yana uçuşları askıya alan kararname Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından iptal edildi.

Mısır'da bulunan Sina Yarımadası'nda 224 kişiyi taşıyan Rusya merkezli Metrojet Havayolları'na ait Airbus A-321 tipi yolcu uçağı 2015 yılında düşmüş, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Rusya ve Mısır arasında karşılıklı olarak uçak seferleri durdurulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 yılında ise sadece Mısır'ın başkenti Kahire ve Rusya'nın başkenti Moskova arasında karşılıklı uçuşların başlatılmasına yönelik kararname imzalamıştı.

Putin, 2015 yılında iki ülke arasındaki uçuşları yasaklayan kararnameyi iptal etti. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Putin'in imzasıyla iptal edilen kararnamenin ardından 2 ülke arasında karşılıklı tüm şehirlerden uçuşların tekrar başlayacağı ve Rusya'daki tur operatörlerine Mısır'a tatil rezervasyonu yapabilecekleri bildirildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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