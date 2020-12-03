Putin'in sağlıkçılara toplu aşı emri istifaları beraberinde getirdi
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Putin'in sağlıkçılara toplu aşı emri istifaları beraberinde getirdi

03.12.2020 17:28 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:35
Putin'in sağlıkçılara toplu aşı emri istifaları beraberinde getirdi

Rus gazeteci Marina Litvinoviç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından sağlık çalışanlarına ve öğretmenlere haftaya toplu aşı uygulamasının başlatılması emri verildikten sonra, sağlık personellerinin bir bir istifa etmeye başladığını iddia etti.

Rus gazeteci Marina Litvinoviç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından sağlık çalışanlarına ve öğretmenlere haftaya toplu aşı uygulamasının başlatılması emri verildikten sonra, sağlık personellerinin bir bir istifa etmeye başladığını iddia etti.

Rus lider Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle internet üzerinden yaptığı toplantıda, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'dan, önümüzdeki haftadan itibaren sağlık çalışanlarının ve öğretmenlerin toplu aşılanma sürecinin başlatılmasını istedi. Putin, "Toplu aşılama sürecine hazır olduğumuzu düşünüyorsanız lütfen süreci başlatalım" şeklinde konuştu. Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı, "Önümüzdeki hafta hazırlıklar bitmiş olacak ve sürece başlamaya hazır olacağız" cevabını verdi. Ancak bu cevabı beğenmeyen Putin, Başbakan Yardımcısı'na, "Önümüzdeki hafta süreci başlatalım" cevabını vererek hazırlıkların bitirilmesini değil artık sürecin bir an önce başlatılması emrini verdi. Aşının ücretsiz olacağı ve sadece isteyenlere yapılacağı da açıklandı.

"2 milyon doz aşı hazır"

Konuşmasının devamında Rus lider, kendi üretimleri olan korona virüs aşısı Sputnik V'i kastederek, "Kayıtlara geçen ilk aşının 2 milyon dozunun hazır olduğunu ya da önümüzdeki günlerde hazır olacağını biliyorum" şeklinde konuştu.

Rus gazeteci Marina Litvinoviç, Putin'in bu sözlerinden sonra Moskova hastanelerinde toplu doktor istifalarının başladığını iddia etti. Rusya'nın bulduğu Sputnik V aşısını olmak istemeyen doktorların işten kovulma ile tehdit edildiklerini, bu baskılara dayanamayan çok sayıda doktorun istifa ettiğini belirtti. - MOSKOVA

Putin'in sağlıkçılara toplu aşı emri istifaları beraberinde getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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