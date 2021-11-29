Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov Tahran'da İran Dışişleri Bakanı ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Bogdanov ile Abdullahiyan, nükleer anlaşma ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

İran ile Rusya'nın bölgesel konularda "etkili ve faydalı bir iş birliğine sahip olduğunu" dile getiren Abdullahiyan, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Suriye konulu Astana zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Rusya'nın iş birliği teklifini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden İranlı Bakan, Rusya'nın Viyana'daki nükleer müzakerelerde aktif rol oynadığını kaydederek, etkili ve iyi bir anlaşma için müzakerelere katıldıklarını yineledi.

Bogdanov da iki ülke üst düzey makamları arasındaki ilişkilerden memnuniyetini belirterek, "İran makamlarının bölgesel gelişmelerle ilgili görüşlerini almaya önem veriyoruz." dedi.

Kafkaslardaki gelişmelerin de Rusya ve İran için önemli olduğunu dile getiren Bogdanov, Rusya ve İran'ın bu bölgede geniş iş birliği zeminine sahip olduğunu ifade etti..

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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