Putin ile Zelenski görüşecek mi? Tarihi zirve sonrası Lavrov'a soruldu, yanıtı net oldu

24 Şubat'ta Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesiyle başlayan savaş, 15. gününe geldi. Türkiye sürecin başından beri ateşkes için yoğun çaba gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki telefon görüşmesinde karar verilen tarihi zirve bugün gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba arasında Antalya'da gerçekleşen zirve 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından bakanlar canlı yayında ayrı ayrı açıklamalar yaptı.

"ÇÖZÜME YÖNELİK HER GİRİŞİMİ DESTEKLERİZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un zirveye dair ilk sözleri, "Üçlü toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı da katıldı. Görüşme Türk tarafının teklifi ile yapıldı. Sayın Erdoğan'ın sayın Putin'le yaptığı telefon görüşmesi sonucunda bu karar alınmıştı. Biz her türlü temastan yanayız. Çözüme yönelik her girişimi destekleriz. Biz genel olarak Türk arkadaşlarımızın insiyatifiyle özellikle konuları ele aldık. Ve askeri birliklerimizin sivillerin zarar görmemesi için ne tür tedbir aldıklarını açıklamaya çalıştık. Günlük olarak insani koridor açılmasını önerdik" oldu.

"AVRUPA, UKRAYNA'DA ÖLÜMCÜL SİLAHLARI TEŞVİK EDİYOR"

Avrupa'dan Ukrayna'ya yapılan yardımları da değerlendiren Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü: "Ukrayna'nın silah alımını tehlikeli görüyoruz. Avrupa, Ukrayna'da ölümcül silahları teşvik ediyor. Ölümcül silahların Ukrayna'ya girmesini teşvik ediyor. Teröristler bunları sivil havacılık için tehdit oluşturmak için bunları kullanıyor. Roketatarlar bunların eline geçecek. Avrupalı meslektaşlarımıza soruyoruz: Siz burada ortaya çıkan politikayı nasıl engelleyeceksiniz? Rusya'ya yönelik tehdidi nasıl önleyeceksiniz?"

"PUTİN TEMASLARDAN ASLA KAÇMAZ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski görüşecek mi?" sorusuna da yanıt verdi. Putin'in temastan kaçmayacağının altını çizen Lavrov, "Başkan Putin reddetmiyor, Zelenski ile buluşabilir. Ama bu olmadan önce belirli hazırlıkların yapılması şart. Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük" ifadelerini kullandı.