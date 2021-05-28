Putin ile Biden'ın ilk görüşmesinin Cenevre'de gerçekleşeceği iddiası
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Putin ile Biden'ın ilk görüşmesinin Cenevre'de gerçekleşeceği iddiası

Putin ile Biden'ın ilk görüşmesinin Cenevre'de gerçekleşeceği iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk görüşmesinin ne zaman ve nerede gerçekleşeceği merak konusu olurken, bu görüşmenin Cenevre'de gerçekleşeceği iddiası gündeme gelmişti. Kremlin'den yapılan açıklama ile buluşmanın yeri ve tarihi doğrulandı. İki lider 16 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelecek.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teklif ettiği görüşmenin 16 Haziran'da Cenevre'de gerçekleşeceği Beyaz Saray ve Kremlin'den yapılan açıklamalarla doğrulandı.

İLK BULUŞMA OLACAK

Putin, Biden'ın yaptığı yüz yüze görüşme teklifini uzun süre yanıtsız bırakmıştı. Cenevre'deki buluşma, Biden'ın ABD Başkanı olarak göreve başladıktan sonra Putin'le yapacağı ilk görüşme olacak.

İDDİALAR DOĞRULANDI

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cenevre kentinde görüşmesinin ardından ABD basınında Biden ve Putin'in haziranda İsviçre'nin Cenevre kentinde yüz yüze görüşeceği yazılmıştı. İki ülke tarafından yapılan açıklamayla iddialar doğrulanmış oldu.

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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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Putin ile Biden'ın ilk görüşmesinin Cenevre'de gerçekleşeceği iddiası
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk görüşmesinin ne zaman ve nerede gerçekleşeceği merak konusu olurken, bu görüşmenin Cenevre'de gerçekleşeceği iddiası gündeme gelmişti.

Beyaz Saray ve Kremlin'den yapılan açıklama ile buluşmanın yeri ve tarihi doğrulandı.

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