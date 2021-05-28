Putin ile Biden'ın ilk görüşmesinin Cenevre'de gerçekleşeceği iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk görüşmesinin ne zaman ve nerede gerçekleşeceği merak konusu olurken, bu görüşmenin Cenevre'de gerçekleşeceği iddiası gündeme gelmişti. Kremlin'den yapılan açıklama ile buluşmanın yeri ve tarihi doğrulandı. İki lider 16 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelecek.